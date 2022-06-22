Наслідний принц Саудівської Аравії відвідав Туреччину — вперше після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі

Новини

Omar Shagaleh / Anadolu Agency / Getty Images

Наслідний принц Саудівської Аравії приїхав із візитом до Туреччини — вперше з 2018 року, після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у її консульстві у Стамбулі.

Про це повідомляє BBC.

Президент Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори віч-на-віч з Мухаммедом ібн Салманом, який є фактичним лідером Саудівської Аравії. Минулого тижня Ердоган заявив, що його переговори в Анкарі з принцом Мухаммедом будуть зосереджені на просуванні відносин між державами на «набагато вищий рівень». Високопоставлений турецький чиновник повідомив інформаційному агентству Reuters, що очікується, що візит призведе до «повної нормалізації та відновлення докризового періоду», і два лідери підпишуть угоди з енергетики, економіки та безпеки.

Тим часом принц Мохаммед хоче покласти край своїй міжнародній ізоляції. Цього тижня він також відвідав Йорданію та Єгипет у рамках турне Близьким Сходом, а наступного місяця зустрінеться з президентом США Джо Байденом, який у 2019 році пообіцяв зробити Саудівську Аравію «ізгоєм» у звʼязку з убивством Хашоггі.

Хоча Ердоган не звинувачував принца Мухаммеда безпосередньо, він стверджував, що знав, що наказ убити Хашоггі «виходив із найвищих рівнів уряду Саудівської Аравії». Спецслужби США дійшли висновку, що наслідний принц санкціонував операцію з захоплення або вбивства Хашоггі. Прокуратура ж Саудівської Аравії звинуватила «шахрайських» агентів та заявила, що принц нічого не знав про операцію.