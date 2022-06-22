Військові рф мінують пшеничні та ячмінні поля Миколаївщини. Учора там вилучили 18 вибухонебезпечних предметів

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Учора, 21 червня, піротехніки ДСНС вилучили 18 вибухонебезпечних предметів на території Миколаєва та Миколаївського району. Більшість боєприпасів виявили на пшеничних та ячмінних полях.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Де лежатья боєприпаси — саперам показали господарі ділянок. Піротехніки кваліфікували знахідки, вивезли їх у спеціально відведене місце та знищили», — розповів він.

Окрім того, фахівці ДСНС працювали в населених пунктах і на виноградниках, де теж залишилось чимало «хвостів» від «Ураганів».

«Друзі, ще раз нагадую: якщо ви знаходите предмети, схожі на боєприпаси, не чіпайте їх і не намагайтесь самостійно знешкодити. Одразу телефонуйте за номерами 101 або 102», — звернувся Сєнкевич до мешканців.