Армія рф обстріляла Чугуїв на Харківщині. Шестеро людей загинули
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
-
Юрій Паливода / «Бабель»
Сьогодні ввечері російські війська обстріляли Чугуїв поблизу Харкова. За попередньою інформацією, загинуло шестеро людей.
Про це повідомила «Суспільному» міська голова Галина Мінаєва.
За її словами, росіяни обстріляли кілька районів міста. Всі загиблі — цивільні.
Ще троє людей дістали поранення.
- Сьогодні росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова. Загинули пʼятеро людей, 11 дістали поранення. Під обстріл потрапили комерційні та житлові будівлі.
- Сьогодні близько 12:30 росіяни обстріляли село Безруки Харківського району. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дівчинка, яка в той час перебувала на подвірʼї будинку. Її родичка отримала поранення.