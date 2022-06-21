Армія рф обстріляла Чугуїв на Харківщині. Шестеро людей загинули

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Юрій Паливода / «Бабель»

Сьогодні ввечері російські війська обстріляли Чугуїв поблизу Харкова. За попередньою інформацією, загинуло шестеро людей.

Про це повідомила «Суспільному» міська голова Галина Мінаєва.

За її словами, росіяни обстріляли кілька районів міста. Всі загиблі — цивільні.

Ще троє людей дістали поранення.