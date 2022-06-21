Україна повернула тіла ще 35 захисників
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців — Україна повернула тіла 35 своїх захисників.
Про це у вівторок, 21 червня, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, СБУ, Генштабу та розвідки. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.
- 12 червня Україна повернула тіла 220 захисників «Азовсталі», третина — це «азовці». До цього вдалося повернути тіла майже 400 захисників Маріуполя.
- 14 червня Україна забрала ще 64 тіла захисників «Азовсталі».