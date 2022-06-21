Займаються деревообробкою. Міністр юстиції Денис Малюська розповів про утримання російських військовополонених

Новини

Міністерство юстиції України

В Україні створили 51 дільницю для утримання російських військовополонених. Вони розташовані майже в кожному регіоні України, а на заході країни також є табір для них.

Про це 21 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Військовополонених тримають в окремих приміщеннях у виправних колоніях, а також у СІЗО, ізольовано від інших.

Що стосується окремого табору для військовополонених, то він охороняється. «Для утримуваних тут осіб створили належні побутові умови, організували медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь українському суспільству», — зазначив Денис Малюська.

Витрати на утримання одного військовополоненого становлять приблизно три тисячі гривень на місяць.

Міністр наголосив, що умови тримання як у таборі, так і в дільницях, а також правила поводження з військовополонених відповідають їхньому статусу та вимогам міжнародного гуманітарного права.