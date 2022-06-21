Голосування за перейменування вулиць Києва закінчилося. Які варіанти перемогли

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У застосунку «Київ Цифровий» закінчилося голосування за перейменування міських обʼєктів, чиї назви повʼязані з росією та її сателітами.

У перелік увійшли 296 обʼєктів, які відібрала експертна комісія.

Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що «більшість нових назв вулиць збігаються з рекомендаціями експертів». Із повним переліком запропонованих перейменувань можна ознайомитися тут.

Кияни підтримали переменування вулиці Волгоградської на Романа Ратушного, щоб вшанувати памʼять загиблого на фронті столичного активіста.

Також одну з вулиць назвали на честь військового журналіста Олександра Махова.

У переліку є й такі перейменування:

Пушкінська — Чикаленка;

Льва Толстого — Українських Героїв;

Московська — Князів Острозьких;

Смоленська — Сімʼї Бродських;

Пітерська — Лондонська.

Отримані результати передали до Київради для подальшого розгляду експертної комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус міськради ухвалить рішення про перейменування міських обʼєктів.

Результати голосування також нанесли на мапу, її можна переглянути тут.