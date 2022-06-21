Британська розвідка: Українська берегова оборона нейтралізувала здатність росії контролювати море

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Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Знищення російського судна [буксира «Василий Бех»] під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний. Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність росії встановити контроль на морі та зосереджувати свої морські сили в північно-західній частині Чорного моря», — йдеться в повідомленні.

Це зірвало початковий план дій росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря.