Естонії з 10 липня заборонить ввозити підсанкційні товари
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
В Естонії 10 липня набуде чинності повна заборона для підприємців і приватних осіб ввозити підсанкційні товари з росії.
Про це повідомляє ERR.
Заборона повʼязана із санкціями Європейського Союзу. До переліку заборонених товарів входять алкогольні напої міцністю менше ніж 80%, меблі, деревина, добрива та інше. Також санкції поширюються на експорт до росії низки товарів, зокрема предметів розкоші та певної побутової електроніки.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, під забороною опинилося 40—50% усіх вантажів.
- У МЗС Литви заявили, що обмеження вводили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом, росія відповіла погрозами та військовими навчаннями в Калінінградській області.