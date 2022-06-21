Головний дипломат ЄС: путін хоче знищити Україні — він заперечує саму ідею існування української нації

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European Parliament / Flickr

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що президент росії путін хоче знищити Україну. Він заперечує «саму ідею існування української нації».

Про це він заявив на пресконференції після засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.

«Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно», — зазначив Боррель.

Він додав, що члени ЄС готові підтримувати Україну, оскільки дії росії впливають на продовольчу кризу, ціни на енергоносії та на світову економіку.