У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний

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У полоні росіян досі залишаються 75 українських військових, які захищали острів Зміїний.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає «Радіо Свобода».

Раніше родичка одного із захисників Зміїного говорила про 80 полонених, але, за інформацією відомства, їх наразі 75. Нині міністерство не займається обміном, але володіє реєстром полонених.