Огляд подій 20 червня: окупанти масовано обстріляли Одещину ракетами, а ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині

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Юрій Паливода / «Бабель»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні українські військові на сході знищили 14 військових рф, одну самохідну артилерійську установку, 4 одиниці автомобільної техніки. Повітряні сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт російських окупантів. Успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на ослаблену ділянку лінії фронту. Уночі ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, у Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. Навколо Лисичанська окупанти завдали трьох авіаударів, у Сєвєродонецьку ― бої. Близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду ― артилерійський вогонь, 30 «прильотів». Жертв та руйнувань немає.

Війська росії випустили по Одещині 14 ракет протягом трьох годин. Завдали ударів по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району і по самій Одесі. В області та в передмісті Очакова пошкодили сільськогосподарські площі, в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад ― пожежу на площі понад 300 кв. м оперативно ліквідували.

ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони на Херсонщині. Війська рф укріплюються на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по тилових складах.

На території Київської області задокументовано понад три тисячі злочинів, вчинених армією російської федерації. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15 загарбникам.

На Харківщині в Борівську громаду зайшли розбиті під Ізюмом російські війська. У ліси втекли 200 загарбників-дезертирів. Борівська селищна рада повідомляє, що їхні командири організовують пошуки дезертирів.

Війська рф почали повільну ексгумацію померлих у Маріуполі. Викопують трупи, вантажать на трактори та звозять у «морг на Метро». Реєстрацію ведуть виключно за участю близьких. Через спеку з моргу одразу везуть на поховання в братських могилах, часто без номерів.

«Глава» окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» в Чорному морі. За даними аксьонова, поранення отримали троє людей, врятувати вдалось пʼятьох. Загалом на платформах працювало 12 людей, ще чотирьох шукають. «Глава» Криму уточнив, що удар стався близько 8-ї ранку.

У Херсоні невідомі розстріляли російських окупантів, які замовили шашлики в місцевому закладі. Двоє росіян загинули, ще один зазнав тяжких поранень і зараз перебуває в лікарні в окупованому Криму.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав блокування росією вивозу українського зерна воєнним злочином. За його словами, росія понесе за це відповідальність.

Президент Володимир Зеленський виступив перед учасниками саміту країн Триморʼя ― 12 європейських країн, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського або Чорного моря. Зеленський закликав долучити Україну до цієї інціативи, до енергетичної безпеки країн, зважаючи на газові сховища та розгалужену газотранспортну мережу, та до інфраструктурних проєктів, зокрема, включити до магістралі Via Carpatia та європейської залізниці.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція. Ратифікація Стамбульської конвенції вважається гарним сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи.

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа ― За життя». Рішення може бути оскаржене у Верховному суді протягом 20 днів. Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави.