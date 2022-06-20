Віцепремʼєр Стефанішина: Усі країни-члени ЄС тепер підтримують надання Україні статусу кандидату на вступ до Євросоюзу

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Віцепремʼєр з євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що всі країни-члени ЄС тепер готові підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Ті держави, які були проти, змінили свою думку.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Стефанішина зазначила, що після рекомендації Єврокомісії жодна країна не виступає проти надання статусу кандидата.

«Кожна з цих країн після рішення Єврокомісії в пʼятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата», — підкреслила вона.

За її словами, зараз серед лідерів ЄС є консенсус щодо надання Україні статусу кандидата. Але до саміту ще поки тривають обговорення, зокрема країни мають право внести свої умови в остаточне рішення.