Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС

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European People's Party / Flickr

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це у понеділок, 20 червня, заявив глава пресслужби угорського премʼєра Берталан Хаваші.

Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати Грузії та Боснії і Герцоговині.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.