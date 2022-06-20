Суд заборонив партію ОПзЖ

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Павло Островський

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що суд заборонив партію «Опозиційна платформа — За життя». Таким чином загальна кількість заборонених партій сягає десяти.

Про це пише у Facebook Міністерство юстиції.

«Все майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень», — зазначили у відомстві.

Таким чином, в Україні вже заборонили партії «Опоблок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Справедливості та розвитку», «Ліва опозиція», Соціалістичну партію України, Партію Шарія, ОПзЖ.