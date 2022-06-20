Білоруські солдати намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею

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Straż Graniczna / Facebook

Прикордонники білорусі намагалися підірвати огорожу біля польського прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. «Завдання» виконували шестеро білоруських солдат.

Про це повідомила польська Прикордонна служба.

Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.