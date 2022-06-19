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Бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа остаточно погодили. Названа дата

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Telegram / Zelenskiy / Official

Бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа остаточно погоджено.

Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Поєдинок Усика з Джошуа відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія, 20 серпня.