Міністр Немчінов: Росіяни зможуть отримати документи для вʼїзду в Україну у візових центрах

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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі національного телемарафону розповів, як громадяни росії зможуть отримати візу для вʼїзду в Україну після запровадження відповідного режиму з 1 липня.

Він пояснив, що попри те що в росії закриті українські диппредставництва, візу можна буде отримати у російських візових центрах, які мають чинні угоди з Україною. Немчінов розповів про це із посиланням на заступника міністра закордонних справ України Миколу Точицького. Крім того, за словами міністра, президенту Володимиру Зеленському запропонують обрати країну, яка тимчасово представлятиме інтереси України в росії.

«Після того як це буде зроблено і буде ухвалено рішення, МЗС додатково проінформує і наших громадян, і громадян російської федерації про спосіб отримання візи та її вартість», — підсумував Немчінов.