НАТО не фіксує підвищеної готовності ядерних сил росії

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Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не бачить підвищеної готовності ядерних сил росії, але вважає небезпечним і безвідповідальним брязкання кремля ядерною зброєю.

Про це в інтервʼю BILD заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, ядерну війну неможливо виграти, а тому й не варто розвʼязувати.

Він наголосив, що Альянс захищатиме кожну з країн, котра є членом блоку.