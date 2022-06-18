«У памʼять про Романа Ратушного». Мер Києва пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови

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Стас Юрченко / «Ґрати»

Мер Києва Віталій Кличко під час прощання із загиблим активістом Романом Ратушним пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною. Саме проти забудови цієї території киянин боровся впродовж кількох років.

Роман загинув 9 червня під Ізюмом.

Мер зазначив, що київська влада підтримує перейменування Волгоградської вулиці на честь Романа Ратушного. Проголосувати за нову назву можна в додатку «Київ Цифровий».

«Він був достатньо активним у відстоюванні інтересів зелених зон. Протасів Яр був його проєктом. Можу сказати, що в памʼять про Романа ми зробимо все, аби відстояти, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною для відпочинку киян. Це буде добра памʼять про нього», — сказав Кличко.