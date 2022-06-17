Нідерланди підтримують кандидатство України в члени ЄС. До цього вони вагались
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Уряд Нідерландів підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, до цього країна вагалась і чекала на рекомендацію Європейської комісії.
Про це після засідання Ради міністрів 17 червня заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.
«Як кабінет ми сказали: ми вважаємо це [рішення про надання Україні статусу кандидата] збалансованим, ми думаємо, що це розумно. Тож давайте ухвалимо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього», — заявив глава нідерландського МЗС.
Премʼєр-міністр Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в ЄС «розумним компромісом».
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу.