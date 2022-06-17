Нідерланди підтримують кандидатство України в члени ЄС. До цього вони вагались

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Уряд Нідерландів підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, до цього країна вагалась і чекала на рекомендацію Європейської комісії.

Про це після засідання Ради міністрів 17 червня заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

«Як кабінет ми сказали: ми вважаємо це [рішення про надання Україні статусу кандидата] збалансованим, ми думаємо, що це розумно. Тож давайте ухвалимо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього», — заявив глава нідерландського МЗС.

Премʼєр-міністр Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в ЄС «розумним компромісом».