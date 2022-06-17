У Києві заборонили феєрверки та гучну музику
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pixabay
Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав окреме доручення щодо режиму тиші у столиці.
Про це повідомили в КМВА.
Відтепер у Києві заборонені видовища з використанням піротехнічних виробів, а також гучний спів і трансляції розважальної музики з використанням гучномовців та іншої аудіоапаратури.
«В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва», — йдеться в документі.
- 7 червня законопроєкт, який передбачає заборону на використання салютів і феєреверків, зареєстрували у Верховній Раді.