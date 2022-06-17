Російські окупанти створили щонайменше 20 таборів і в’язниць на захоплених територіях України

Новини

Pikist

Росіяни створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на окупованих територіях України.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

Він розповів про катування, гендерне насильство та викрадення людей, що стало «частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України».

Наразі Херсонська та Запорізька області є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими. Цимбалюк нагадав про тюрму «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

«Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться», — сказав він.