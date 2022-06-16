Із 16 липня запрацюють штрафи за порушення мовного закону
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Із 16 липня 2022 року мовний обмудсман отримає можливість накладати штрафи за порушення мовного закону. Це передбачено Законом про забезпечення функціонування української мови як державної.
Про це у своєму Facebook написав мовний омбудсман Тарас Кремінь.
«Із 16 липня 2022 року уповноважений із захисту державної мови зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників і працівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть закон», — зазначив він.
Розмір штрафу становитиме від 3 400 до 8 500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 гривень.
Також із 16 липня запрацюють чергові правила мовного закону. Зокрема, усі сайти в українському інтернеті повинні мати українську версію за замовчуванням. Крім цього, будь-які електронні пристрої, які продаються в Україні, повинні мати українськомовний інтерфейс.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншою мовою.