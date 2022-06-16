Із 16 липня запрацюють штрафи за порушення мовного закону

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Із 16 липня 2022 року мовний обмудсман отримає можливість накладати штрафи за порушення мовного закону. Це передбачено Законом про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це у своєму Facebook написав мовний омбудсман Тарас Кремінь.

«Із 16 липня 2022 року уповноважений із захисту державної мови зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників і працівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть закон», — зазначив він.

Розмір штрафу становитиме від 3 400 до 8 500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 гривень.

Також із 16 липня запрацюють чергові правила мовного закону. Зокрема, усі сайти в українському інтернеті повинні мати українську версію за замовчуванням. Крім цього, будь-які електронні пристрої, які продаються в Україні, повинні мати українськомовний інтерфейс.