Чехія припиняє виплачувати українським біженцям допомогу у €200

Новини

Pedro Szekely / Flickr

Верхня палата парламенту Чехії підтримала обмеження виплати українським біженцям гуманітарної допомоги у розмірі 5 тисяч крон (€200).

Про це повідомляє Czech Radio.

Цю суму вже не будуть нараховувати, адже Чехія безкоштовно надає біженцям притулок , харчування та гігієнічні засоби. Захід спрямований проти «дотаційного туризму». Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які вони заявили. Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.

Раніше вже уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий «тимчасовий захист», адресований біженцям із України, не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу. Також Чехія продовжила заборону на оформлення віз та дозволів на перебування громадянам росії та білорусі.