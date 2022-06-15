Директору російського каналу «RT» красовському повідомили про підозру. Він публічно закликав до геноциду українців

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За публічні заклики до геноциду українського народу директору російського пропагандистського каналу «RT» антону красовському повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Пропагандисту повідомлено про підозру у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).

За даними слідства, директор мовлення телеканалу «RT» антон красовський, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-квітня 2022 року публічно закликав до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців і переконував у доцільності вирішення суперечностей між росією та Україною із застосуванням насилля. Також він закликав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.