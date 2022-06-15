Гелікоптер Ingenuity здійснив черговий політ на Марсі

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NASA

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу провело 29-й рейс гелікоптера Ingenuity на Марсі.

Про це повідомили у NASA.

Політ гелікоптера тривав 66,6 секунди, Ingenuity подолав 179 метрів зі швидкістю 5,5 м/с. Такими польотами вертоліт перевіряє найбільш ефективні маршрути і виявляє скельні породи для уважного вивчення.