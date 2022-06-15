Гелікоптер Ingenuity здійснив черговий політ на Марсі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
NASA
Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу провело 29-й рейс гелікоптера Ingenuity на Марсі.
Про це повідомили у NASA.
Політ гелікоптера тривав 66,6 секунди, Ingenuity подолав 179 метрів зі швидкістю 5,5 м/с. Такими польотами вертоліт перевіряє найбільш ефективні маршрути і виявляє скельні породи для уважного вивчення.
- Марсіанський вертоліт Ingenuity піднімався у марсіанське небо 29 разів, набагато перевершивши очікування та надавши вченим нову точку огляду на Червоній планеті. Передбачалось, що він зможе піднятись в небо лише 5 разів.
- 5 квітня 2021 року американський марсохід Perseverance успішно висадив на поверхню Червоної планети вертоліт Ingenuity, який був закріплений під ровером.
- 6 липня 2021 року марсіанський вертоліт Ingenuitу здійснив свій найдовший політ над Марсом.
- 17 травня 2022 року марсохід Perseverance почав свою головну місію з дослідження кратера Єзеро в пошуку ознак життя на Марсі.