Французький дипломат підтвердив намір Макрона приїхати в Україну

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Президент Франції Емманюель Макрон планує 15 червня приїхати в Україну.

Про це «Суспільному» повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель.

Він сказав, що візит наразі «не підтверджено на 100%», проте заплановано. За інформацією Кассанеля, президент Франції може прибути до Києва після візиту в Молдову.

Телеканал CNN із посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомив, що Емманюель Макрон ще не визначився.

«Президент сказав, що у слушний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішується», — цитує CNN представників Єлисейського палацу.