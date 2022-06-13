У «Дії» дозволили подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Відтепер у «Дії» можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його.
Про це повідомляють на сайті уряду.
«Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації», — йдеться у повідомленні.
Як подати декларацію:
- авторизуватися у «Дії», у меню «Послуги» вибрати «Податки ФОП» — «Декларація платника єдиного податку 2%»;
- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;
- перевірити контактні дані та декларацію;
- підписати декларацію «Дія.Підписом» та надіслати.
Як оплатити єдиний податок 2%:
- авторизуватися у «Дії», у меню «Послуги» вибрати «Податки ФОП» — «Сплата єдиного податку 2%»;
- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірити розраховану суму податку до сплати;
- вибрати спосіб оплати та сплатити.
Кошти будуть зараховані протягом 3 робочих днів, перевірити це можна у «Розрахунках з бюджетом».
- На порталі «Дія» також можна отримати витяг про місце проживання.
- 10 червня Уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто в «Дії». Після ухвалення законопроєктів у додатку можна буде подати декларацію на розмитнення та здійснити всі платежі.