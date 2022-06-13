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У «Дії» дозволили подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Відтепер у «Дії» можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його.

Про це повідомляють на сайті уряду.

«Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації», — йдеться у повідомленні.

Як подати декларацію:

Як оплатити єдиний податок 2%:

Кошти будуть зараховані протягом 3 робочих днів, перевірити це можна у «Розрахунках з бюджетом».