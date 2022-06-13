У Київській області знайшли ще одне поховання вбитих росіянами мирних мешканців
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Поліція Київської області
У Бучанському районі Київської області 13 червня виявили ще одну братську могилу, де поховані розстріляні мирні мешканці.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Це масове захоронення вбитих мирних жителів виявили на позиціях військ російської федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району. За даними поліції, росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову сімох цивільних людей. У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна.
Зараз поліція працює над тим, щоб ідентифікувати загиблих.
- Війська рф зайшли на територію Київської області 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. Окупанти рф почали вбивати місцевих жителів. Першого квітня українська армія увійшла до Бучі. За добу з вулиць почали прибирати тіла вбитих. Пʼятого квітня почали ексгумувати трупи з братських могил, у яких російські солдати ховали вбитих ними цивільних.
- Бригади і зʼєднання армії рф, які причетні до страт українців у Київській області, на сьогодні ідентифіковані повністю.