У Київській області знайшли ще одне поховання вбитих росіянами мирних мешканців

Новини

Facebook / Поліція Київської області

У Бучанському районі Київської області 13 червня виявили ще одну братську могилу, де поховані розстріляні мирні мешканці.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Це масове захоронення вбитих мирних жителів виявили на позиціях військ російської федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району. За даними поліції, росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову сімох цивільних людей. У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна.

Зараз поліція працює над тим, щоб ідентифікувати загиблих.