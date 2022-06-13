Телескоп Hubble надіслав фото кулястого скупчення зірок біля центру Чумацького шляху

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Космічний телескоп Hubble надіслав фотографію кулястого зоряного скупчення Terzan 9 у сузір’ї Стрільця, що в напрямку до центру галактики Чумацький Шлях.

Про це повідомляє спільна обсерваторія Європейського космічного агентства (ESA) та NASA.

Знімок зробили в рамках програми Hubble, яка досліджує кулясті скупчення, розташовані в центрі Чумацького Шляху. Центральна область галактики містить щільно наближені одна до одної групи зірок, також ця область багата на міжзоряний пил.

Саме цей пил ускладнив вивчення кулястих скупчень поблизу галактичного центру, оскільки він поглинає світло зірок і навіть може змінювати кольори зірок у цих скупченнях. Чутливість Hubble дозволила астрономам виміряти, як кольори цих кулястих скупчень були змінені міжзоряним пилом, і таким чином встановити їхній вік.