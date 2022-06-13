Польща вже збудувала 140 км паркану вздовж кордону з білоруссю

Новини

У Польщі завершили зведення 140 км відрізка загородження на кордоні з білоруссю.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

«Перші ділянки збудованого загородження на кордоні віддано в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км», — йдеться в повідомленні.

Найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженнях.

Окрім того, прикордонники продовжують стримувати потік нелегальних мігрантів з білорусі. 12 червня вони затримали 15 громадян африканських країн, які намагалися прорватися до Польщі.