Польща вже збудувала 140 км паркану вздовж кордону з білоруссю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Польщі завершили зведення 140 км відрізка загородження на кордоні з білоруссю.
Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
«Перші ділянки збудованого загородження на кордоні віддано в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км», — йдеться в повідомленні.
Найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженнях.
Окрім того, прикордонники продовжують стримувати потік нелегальних мігрантів з білорусі. 12 червня вони затримали 15 громадян африканських країн, які намагалися прорватися до Польщі.
- Польща будує стіну на кордоні з білоруссю з січня 2022 року. За планом загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих (11,2 млрд гривень).
- Криза з нелегальними мігрантами з боку білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади білорусі і рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.