Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її начальника

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її керівником Валерія Шибіка.

Про це йдеться в указі та розпорядженні на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, президент доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Луганській обласній державній адміністрації здійснити заходи, повʼязані з утворенням військової адміністрації Лисичанська.