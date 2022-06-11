Президент Єврокомісії: Висновок щодо статусу кандидата до ЄС для України нададуть до кінця наступного тижня

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС до кінця наступного тижня.

Про це вона сказала під час пресконференції у Києві.

«Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми будемо працювати над цим невпинно, і наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня», — зазначила фон дер Ляєн.