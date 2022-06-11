Президент Єврокомісії: Висновок щодо статусу кандидата до ЄС для України нададуть до кінця наступного тижня
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС до кінця наступного тижня.
Про це вона сказала під час пресконференції у Києві.
«Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми будемо працювати над цим невпинно, і наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня», — зазначила фон дер Ляєн.
- Україна офіційно підписала та подала заявку на членство в ЄС 28 лютого. Слідом за Україною це зробили Молдова та Грузія. Після цього саміт лідерів ЄС доручив Єврокомісії сформувати опитувальник та передати його цим країнам, а потім на основі відповідей оцінити, наскільки вони відповідають основним критеріям для вступу в ЄС. Україна заповнила та передала обидві частини опитувальника в рекордно стислі терміни.
- Очікується, що Єврокомісія ухвалить свою оцінку заявки України на вступ в ЄС 17 червня. Після цього це питання обговорять на саміті лідерів ЄС 23—24 червня, де і вирішать, чи надавати Україні статус кандидата.