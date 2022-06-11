Посол України у ФРН очікує поставку найновішої німецької системи ППО в жовтні

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Український посол у ФРН Андрій Мельник заявив, що в жовтні Німеччина може розпочати постачання в Україну найновішої системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це він сказав в інтервʼю НВ.

За словами українського посла, перші гроші із €1 млрд, закладеного в бюджет Міноборони Німеччини на допомогу Україні, витратять на ракетну систему IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц підтвердив це.

«Система IRIS-T — єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою у світі. Її можна порівняти із американською Patriot. Це німецький продукт», — сказав Мельник.

Ця система ППО здатна захистити територію завбільшки з Київ. Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих обʼєктів протягом трьох-чотирьох років.

Також він додав, що виробництво цієї зброї завершать наприкінці літа. Наступний етап — навчання, а поставка буде в жовтні.