До узбережжя Одещини з Чорного моря винесло російську міну

Новини

Getty Images / «Бабель»

До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло російську міну.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, міну виявили всього за 20 метрів від берега. Вона здетонувала просто в морі, ймовірно, після зіткнення з іншим предметом.

Речник Одеської ОВА вкотре попередив, що цього року купатися в Чорному морі небезпечно.