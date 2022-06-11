Китай стає агресивнішим у своїх територіальних претензіях до Тайваню

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United States Forces Iraq / Flickr

Поки в Україні триває війна з росією, Пекін стає дедалі агресивнішим в азійському регіоні, зокрема поблизу Тайваню.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Білий дім зробить все можливе, щоб упоратися з напруженістю у відносинах з Китаєм і запобігти конфлікту.

«Це особливо важливо, оскільки КНР використовує більш примусовий та агресивний підхід у тому, що стосується її територіальних претензій», — наголосив він.

Остін сказав, що політика США щодо Тайваню полягає в тому, щоб залишатися супротивником будь-яких односторонніх змін статус-кво.

«Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується КНР. Ми зробимо все можливе, щоб упоратися з цією напруженістю, запобігти конфлікту і досягти миру та процвітання. Ми не прагнемо конфронтації або конфлікту. І ми не прагнемо нової холодної війни, азійського НАТО або регіону, розколотого на ворожі блоки», — додав глава Пентагону.

Напруга між США і Китаєм посилилася на тлі конкуренції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Китайська влада заявляє, що значна частина міжнародних вод у регіоні належить КНР. Йдеться про спірні води в районах Тайваню, Філіппін, Вʼєтнаму, Малайзії та інших країн. Уряд Китаю намагається посилити контроль за морськими шляхами, якими проходить світова торгівля.