У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу для медичних цілей

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У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт щодо використання канабісу в медичних, промислових та наукових цілях.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт № 7457 — «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» зареєстрований у пʼятницю. Текст законопроєкту поки що не оприлюднено.