У Польщі виявили перший випадок віспи мавп
- Автор:
- Олег Панфілович
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Irwan / Unsplash
У Польщі виявили перший випадок віспи мавп.
Про це пише польська агенція PAP.
«Я отримав інформацію про те, що в Польщі вже є перший пацієнт, перший підтверджений випадок мавпячої віспи. До цього в нас було близько десяти підозр на віспу мавп, зразки досліджуються. 10 червня — це день, коли ми зафіксували перший випадок», — наголосив міністр охорони здоровʼя Адам Недзельський.
Представник міністерства Войцех Андрусевич повідомив, що пацієнт перебуває на ізоляції в лікарні.
- Наразі мавпяча віспа шириться Європою. На сьогодні зафіксували 171 підтверджений випадок і 87 підозрілих. Усього під спостереженням 258 випадків захворювання, найбільше їх зареєстрували у Великій Британії, Португалії та Іспанії.
- Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що мавпяча віспа в країні буде, але її локалізують. Ризики для України він оцінює як доволі низькі.