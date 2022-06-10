Наступного року врожай в Україні може скоротитися на 40%

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Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив CNN, що наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%.

«Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35—40% менше, майже половина врожаю минулого року», — сказав він.

Висоцький пояснив, що Україна втратила 25% орних земель (окуповані). Ще приблизно 500 тисяч тонн зерна вкрали загарбники.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше казав, що росіянами вкрадено 600 тисяч тонн аграрної продукції.