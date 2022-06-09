ВВП України у першому кварталі впав на понад 15%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Реальний валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року зменшився на 15,1%, якщо порівнювати із цим же кварталом, але 2021 року.

Про це йдеться у зведенні від Державної служби статистики станом на 9 червня.

Якщо порівнювати з попереднім кварталом, то ВВП впав на 19,3% — з урахуванням сезонного фактора.

Перед цим Світовий банк попереджав, що цьогоріч ВВП України може скоротитися на приголомшливі 45,1%. Причиною є вторгнення росії, через яке закрився бізнес, скоротився експорт та унеможливилась економічна діяльність у великих районах країни. Світовий банк також прогнозує падіння ВВП росії в 2022 році на 11,2% через фінансові санкції, запроваджені США та їхніми західними союзниками проти російських банків, державних підприємств та інших установ.