Нацполіція розслідує понад 16 тисяч справ за фактами злочинів російських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національна поліція України розслідує понад 16,3 тисячы кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військових.
Про це 9 червня повідомив начальник Департаменту оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.
Найбільше розслідують проваджень:
- за фактами порушення законів та звичаїв війни — 11 740;
- за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — 4 088;
- за колабораціоныстську діяльність — 669.
Разом з тим триває робота поліцейських на блокпостах — вдалося встановити:
- 230 людей, які перебували в розшуку;
- 1,5 тисячі людей, які можуть бути причетні до диверсій та колабораціонізму;
- майже 500 машин, які перебували в розшуку.
На блокпостах також вилучили 580 одиниць зброї, 15 тисяч набоїв, 243 гранати та вибухові пристрої.
- Національна поліція відкрила гарячу лінію для родичів загиблих унаслідок бойових дій та жертв російської армії — Лінія за номером 0 894 201 867 працює цілодобово. Оператори готові надати консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.