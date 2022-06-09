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Нацполіція розслідує понад 16 тисяч справ за фактами злочинів російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Національна поліція України розслідує понад 16,3 тисячы кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військових.

Про це 9 червня повідомив начальник Департаменту оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

Найбільше розслідують проваджень:

Разом з тим триває робота поліцейських на блокпостах — вдалося встановити:

На блокпостах також вилучили 580 одиниць зброї, 15 тисяч набоїв, 243 гранати та вибухові пристрої.