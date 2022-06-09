Нацполіція розслідує понад 16 тисяч справ за фактами злочинів російських військових

Новини

Національна поліція України розслідує понад 16,3 тисячы кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військових.

Про це 9 червня повідомив начальник Департаменту оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

Найбільше розслідують проваджень:

за фактами порушення законів та звичаїв війни — 11 740;

за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — 4 088;

за колабораціоныстську діяльність — 669.

Разом з тим триває робота поліцейських на блокпостах — вдалося встановити:

230 людей, які перебували в розшуку;

1,5 тисячі людей, які можуть бути причетні до диверсій та колабораціонізму;

майже 500 машин, які перебували в розшуку.

На блокпостах також вилучили 580 одиниць зброї, 15 тисяч набоїв, 243 гранати та вибухові пристрої.