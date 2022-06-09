TikTok запроваджує контроль часу, проведеного в соцмережі

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Соцмережа TikTok анонсувала запуск нової інформаційної панелі, яка показуватиме, скільки часу користувач використовував додаток, і функції перерви на екрані.

Про це повідомляють на сайті TikTok.

Соцмережа впровадить два нові інструменти для контролю часу. Уже запускають функцію, що обмежує час щоденного використання додатку, а у найближчі тижні на платформі зʼявиться можливість вмикати регулярні перерви на екрані.

У TikTok впевнені, що такі кроки дозволять користувачам контролювати використання технологій і позитивно вплинуть на їхнє самопочуття.

«Ці підказки нагадуватимуть людям про необхідність зробити перерву після певного часу використання додатку, яку вони можуть встановити самостійно», — розповів менеджер з продукту Джордан Ферлонг.