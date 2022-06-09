TikTok запроваджує контроль часу, проведеного в соцмережі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Videvo
Соцмережа TikTok анонсувала запуск нової інформаційної панелі, яка показуватиме, скільки часу користувач використовував додаток, і функції перерви на екрані.
Про це повідомляють на сайті TikTok.
Соцмережа впровадить два нові інструменти для контролю часу. Уже запускають функцію, що обмежує час щоденного використання додатку, а у найближчі тижні на платформі зʼявиться можливість вмикати регулярні перерви на екрані.
У TikTok впевнені, що такі кроки дозволять користувачам контролювати використання технологій і позитивно вплинуть на їхнє самопочуття.
«Ці підказки нагадуватимуть людям про необхідність зробити перерву після певного часу використання додатку, яку вони можуть встановити самостійно», — розповів менеджер з продукту Джордан Ферлонг.
- Наприкінці 2021 року TikTok лідирував за приростом користувачів, але найпопулярнішою соцмережею залишався Facebook.
- У 2021 TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом року.
- У лютому цього року розробники TikTok почали тестувати функцію батьківського контролю і обмеження доступу до контенту за віком. TikTok вирішив посилити контроль за контентом на тлі ретельної перевірки з боку влади США після критики Instagram за шкоду психічному здоровʼю підлітків.