Україна прокоментувала смертні вироки, які в «днр» винесли іноземним військовим
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство закордонних справ України прокоментувало «смертний вирок», який незаконний суд «днр» виніс трьом полоненим іноземцям, які воювали у складі Збройних сил України.
Так, у коментарі «Радіо Свобода» речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених. Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження.
- 9 червня «верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які воювали разом з українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари (ростріл). У них буде місяць на подання апеляції. Якщо «голова республіки» помилує засуджених, смертну кару можуть замінити на довічне або 25 років колонії.
- 8 червня Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у Збройних силах України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога, адже вони захищені Женевською конвенцією.