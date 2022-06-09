Глава НАЗК Олександр Новіков: Російський олігарх Михайло Фрідман веде перемовини щодо українського громадянства
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні.
Про це в інтервʼю виданню Forbes заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
«Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився у Дрогобичі», — розповів Новіков.
Михайло Фрідман — російський бізнесмен, який народився у Львові. Він є співвласником і головою наглядової ради консорціуму «Альфа-груп», куди входять Альфа-Банк, телекомунікаційна компанія Altimo, що має частку в різних мобільних операторах, зокрема в «Київстарі», а також багато інших компаній. Фрідман перебуває у санкційних списках ЄС, США, Британії та Канади. В Україні заарештовані його активи на 12 мільярдів гривень.
- На початку червня стало відомо, що російський журналіст Олександр Невзоров подав заявку на українське громадянство. У росії проти нього порушили кримінальну справу за поширення правди про війну.