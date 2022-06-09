Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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«Бабель»
Кабмін вирішив підвищити відсоткові ставки за військовими облігаціями. Тепер вони будуть привʼязані до облікової ставки НБУ.
Про це йдеться в розпорядженні № 659.
Раніше облігації продавали із фіксованою ставкою — 11% річних. Тепер же ставка буде змінюватися відповідно до змін облікової ставки Нацбанку.
Згідно з рішенням уряду, остаточна ставка по військових облігаціях буде становити середнє значення облікової ставки Національного банку України за період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю проведенню чергових виплат.
- 2 червня Національний банк підвищив облікову ставку з 10 до 25%. Установа пояснила, що мета такого кроку — захистити гривневі доходи та заощадження громадян, збільшити привабливість гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і як результат — посилити спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.