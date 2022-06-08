У Туреччині відбулася зустріч глави МЗС із російським колегою лавровим. Говорили про українське зерно і війну

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У Туреччині завершились перемовини між міністрами закордонних справ Туреччини та росії Мевлютом Чавушоглу та сергієм лавровим. Вони говорили, зокрема, про війну в Україні і розблокування українських портів.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

За словами Чавушоглу, заяви останніх днів «дають підстави для надії на повернення до переговорного процесу між рф та Україною».

«Сьогодні сформувалася позитивніша атмосфера для відновлення переговорного процесу [між росією та Україною], ніж іще кілька тижнів тому», — пояснив міністр.

Що стосується питання експорту українського зерна, то Чавушоглу зазначив, що Анкара вважає реалістичним план створення «зернового коридору» у Чорному морі.

«У питанні «зернового коридору» ми обговорюємо механізм за участю ООН, росії, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з рф, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання», — сказав глава турецького МЗС.

За словами турецького міністра, важливо також узгодити безпеку судноплавства у Чорному морі.