Україна разом з ООН і партнерами опрацьовує варіант із гуманітарним коридором для вивозу зерна

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Magnus Andersson / Flickr

Україна разом із ООН та партнерами опрацьовує можливість створення гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України від 7 червня.

Однак, враховуючи нещодавній ракетний удар рф по зерновому терміналу в Миколаєві, Україна не може виключати планів росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України. Саме тому необхідні дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії Україні можна надати у вигляді зброї для захисту узбережжя від загроз з моря і залученням військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря.

Що стосується Туреччини, яка також намагається допомогти розблокувати українські порти, то між нею, Україною та росією наразі відсутні відповідні домовленості.

«При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті», — наголосили у МЗС.