Кабмін підтримав законопроєкт про легалізацію канабісу

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про легалізацію канабісу. Крім того, в МОЗ зазначають, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко написав у Facebook.

Кабмін підтримав законопроєкт «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни».

«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількість людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати.

Тому вже зараз ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва», — повідомив Ляшко.

За його словами, комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі з канабісом, що перебуває в незаконному обігу. Робиться це, аби нівелювати цінність канабісу як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях.

«Але насправді препарати канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання», — наголосив міністр охорони здоровʼя.

Попри це, в МОЗ пропонують встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів з огляду на чутливість цього питання у суспільстві.

«Готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!» — написав Ляшко.