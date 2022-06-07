Поліція евакуювала 16 людей з Лисичанська
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- Анна Холоднова
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Facebook / Сергей Гайдай
Сьогодні поліцейські вивезли із Лисичанська 16 мешканців. Також у місто вдалося доставити гуманітарні вантажі.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем росіян. Війська росії дистанційно знищують Лисичанськ. По місту бʼють з авіації майже щодня.
У Лисичанську наразі немає жодних комунікацій. Через обстріли люди вимушені постійно перебувати в укриттях.
- Протягом доби російська армія продовжувала обстрілювати Лисичанськ. Під вогонь потрапили ринок, гірничий коледж і школа. У школі двоє цивільних дістали поранень.