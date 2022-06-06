Секретар РНБО Данілов: Журналісту Невзорову ще не дали українського громадянства
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російському журналісту Олександру Невзорову ще не дали громадянства України.
Це Данілов заявив в ефірі «24 каналу».
«У нього ще немає [українського] громадянства. Він тільки звернувся за громадянством, і це є», — сказав секретар РНБО, наголосивши, що Невзорову потрібно пройти ще низку певних процедур і відмовитися від російського громадянства.
- 3 червня російський журналіст Олександр Невзоров повідомив, що подався на отримання українського громадянства. У росії проти нього порушили кримінальну справу за поширення правди про війну.
- «Громадське» з посиланням на Міграційну службу писало, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства Невзорову. Сам Зеленський прямо не підтвердив, що підписав відповідний указ.