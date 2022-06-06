Секретар РНБО Данілов: Журналісту Невзорову ще не дали українського громадянства

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російському журналісту Олександру Невзорову ще не дали громадянства України.

Це Данілов заявив в ефірі «24 каналу».

«У нього ще немає [українського] громадянства. Він тільки звернувся за громадянством, і це є», — сказав секретар РНБО, наголосивши, що Невзорову потрібно пройти ще низку певних процедур і відмовитися від російського громадянства.